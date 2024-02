“Il centrosinistra non esiste” Cacciari gela i sogni di Gruber

Esiste anche un tema di costi a carico del Comune? "Ovviamente il sempre presente e disponibile, e su questo non ci sono problemi"a penalizzare le città o le regioni governate dal centrosinistra,

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 17 febbraio 2024) Le divisioni della sinistra sono al centro della puntata del 16 febbraio di Otto e mezzo, il talk show di La7 condotto da Lilli. Sulle fratture dell'opposizione, che unita se la potrebbe giocare con “la destra-destra al potere” secondo la padrona di casa, viene interrogato Massimo. Il filosofo ed ex sindaco di Venezia sviscera la situazione: “I problemi sono culturali, strategici etc. La cosa mi pare elementare da un punto di vista puramente empirico. Bene o male il centrodestra, così come è assemblato oggi, dura dal 1994, da 30 anni, bene o male è quella roba lì. Forza Italia, la Lega, la destra, si è sempre ritrovato nei momenti elettorali o quando si trattava di formare il governo, hanno fatto un gioco delle parti, si sono divisi fra di loro, certamente ci sono delle differenze strategiche tra di loro. Ma poi, alla fine, hanno ...