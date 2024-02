Il carnevale Bosino colora tutta la città E ritorna la parata dei carri nel centro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 17 febbraio 2024) È arrivato il giorno del: oggi pomeriggio la festa piùta dell’anno si svolgerà neldi Varese, con la sfilata che vede per quest’edizione l’atteso ritorno dei. Il via è previsto per le 14.30 da via Sacco. Il percorso seguirà poi via Marcobi, piazza Monte Grappa, via Volta, via Magatti, corso Moro, piazza Monte Grappa, corso Matteotti, piazza Carducci, via Broggi, via Veratti e via Bernascone. Per consentire lo svolgersi della manifestazione in sicurezza sono previste alcune modifiche alla viabilità nelcittadino. Dalle 12.30 alle 20 sarà chiusa via Sacco, mentre dalle 13.30 alle 19 il divieto di transito è su via Marcobi, piazza Monte Grappa, via Volta, via Magatti, corso Moro, corso Matteotti, piazza Carducci, via Broggi, via Veratti e via ...