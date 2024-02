Il capolavoro di Ugo da Carpi 500 anni dopo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 17 febbraio 2024) Sarà visibile da sabato 24 febbraio, fino a sabato 29 giugno, ai Musei di Palazzo dei Pio di, ‘Per Ugo daintaiatore. La tavola del Volto Santo da San Pietro in Vaticano’. Si tratta di un’opera di inestimabile valore di Ugo dache torna a svelarsi al pubblico quasi cinquecentola sua esecuzione. Nello specifico, è la tavola per l’altare del Volto Santo nella basilica vaticana di San Pietro, realizzata dall’artista intagliatoregiano. Orari, da martedì a venerdì, ore 10-13; sabato, domenica e festivi, ore 10-18. Per i costi: musei@comune..mo.it; 059649955; 059649360