«Il Calamaro Gigante» in scena al teatro Manzoni di Milano

(Di sabato 17 febbraio 2024) Autostrada del sole, altezza Roncobilaccio. Angela (interpretata da una strabiliante – come sempre - Angela Finocchiaro) è una donna che ha ormai abbandonato i grandi sogni di bambina, dimenticandoli in un cassetto chiuso a chiave dalla rigidità del padre e dalla propria famiglia. Imprigionata in una vita frenetica e insoddisfacente, e oggi, anche da una coda di vacanzieri ferma sull’autostrada, è in ritardo per la cena aziendale. E proprio mentre maledice tutto e tutti, un'onda improbabile la travolge e le stravolge tutto il suo mondo. Si ritrova così in uno spazio parallelo, dove intraprenderà un viaggio con un singolare e antiquato personaggio, monsieur Monfort (un altrettanto strabiliante Bruno Stori), tanto bizzarro, quanto intenzionato a dimostrare l’esistenza del Grande Sconosciuto, considerato da tutti solo leggenda: Il. Tra ...

Angela Finocchiaro porta in scena il romanzo "Il calamaro gigante" al teatro Manzoni di Milano: Prosa, musica, danza, scenografie fra divertimento e sogno. In un viaggio immaginario la protagonista incontra il zoologo e naturalista francese Pierre Denys de Montfort ...

