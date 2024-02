Il Barcellona non sta meglio del Napoli ma fa sempre paura e batte 2-1 il Celta Vigo al 96esimo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 17 febbraio 2024) Ilnon stadelma2-1 ilsu rigore alFinale thrilling delcontrodi Benitez quartultimo in classifica. Si era sull’1-1 al 93esimo, poi rigore assegnato ai catalani. Va dal dischetto Lewandowski che aveva già segnato il gol del momentaneo 0-1. Il polacco tira ma il portiere Guaita respinge. Aveva però i piedi fuori dalla porta al momento del tiro. Lewa va di nuovo sul dischetto e segna calciando nello stesso angolo. Con questa vittoria il Barça è terzo a due punti dal Girona secondo e a sette punti dal Madrid che però deve ancora giocare (domani in casa del Rayo Vallecano). La squadra catalana non è più lo squadrone che fu ma ha una sua forza, ...