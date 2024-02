Il bacino naturale sta sparendo

UNCTAD ha sottolineato che le nuove scoperte di gas naturale nel ha sottolineato che le nuove scoperte di gas naturale nel bacino Alcuni esperti hanno descritto ciò che sta accadendo a Gaza come '

(Di sabato 17 febbraio 2024) È fondo quasi tre metri, ma il livello dell’acqua è di una trentina di centimetri appena. Tutto il resto sono terra, fango e sedimenti. Più che un laghetto quello di San Rocco a Merate è uno stagno, che, lentamente, ma inesorabilmente, sta scomparendo, soffocato da alghe, ninfee, piante acquatiche: la sua superficie non sembra una specchio d’acqua, ma quasi un prato verde. Con esso rischiano di scomparire pure i pochi pesci che lo popolano e gli animali selvatici che lì vivono e nidificano. Per salvarlo e trasformarlo in un’oasi verde a due passi dal centro cittadino, il laghetto di San Rocco verrà dragato e bonificato dalle specie infestanti. Il piano di salvataggio è firmato dall’esperto forestale Davide Beccarelli, che nei giorni scorsi lo ha illustrato ai consiglieri comunali, perché lo stagno, che prima apparteneva a privati, di recente è stato regalato a tutti i meratesi. "Un ...