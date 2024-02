Il 2024 dei CCCP tra album e tour | «Mai stati in sintonia con il mondo | la nostra è vita»

25 e 26 febbraio, date già tutte esaurite) e in attesa dei live "I Cccp sono la storia di un palcoscenico non di un disco - ha 1984 - 2024" - prodotta e organizzata da Fondazione Palazzo Magnani

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di sabato 17 febbraio 2024) In attesa dei concerti a Berlino – previsti il 24, 25 e 26 febbraio – i– Fedeli alla Linea hanno altri sorprendenti annunci da veicolare: l’Altro Che Nuovo Nuovo in primis, in uscita il 23 febbraio (contenente registrazioni del primo concerto a Reggio Emilia), e unin Italia. Sarà dunque unall’insegna delle celebrazioni, che segue la mostra Felicitazioni!– Fedeli alla linea. 1984 –(aperta fino al 10 marzo).– Fedeli alla Linea: l’Altro Che Nuovo Nuovo Il 3 giugno 1983 itennero il loro primo concerto a Reggio Emilia nella palestra dell’Arci Galileo. È da quella palestra che la band presenta il suoin un ricorso storico incredibile, quasi non segnato dagli ...