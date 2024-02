Il 18 febbraio è la Giornata internazionale del risparmio energetico | come pagare meno

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 17 febbraio 2024) Quante volte, per esempio, ci capita di dimenticare la luce accesa in una stanza? Quanto spesso ci laviamo i denti senza chiudere il rubinetto mentre ci strofiniamo i denti? Proprio da queste domande è necessario partire per una seria riflessione sul nostro impatto ambientale: ecco, dunque, perché da questo punto di vista ladelè ancora oggi così importante. Contrariamente a quello che potremmo pensare, risparmiare energia non è poi così complicato. Bastano davvero tante piccole accortezze quotidiane per fare un’enorme differenza, persino più di quanto ci potremmo aspettare. Ecco dunque qual è il valore di un giornoil 18: vediamo dunque com’è è nata questae qual è il suo valore nel mondo attuale. ...