IGTC | Mercedes mette paura a tutti prima delle qualifiche Rossi in Top10

(Di sabato 17 febbraio 2024)della 12h di Bathurst,prova dell’Intercontinental GT Challenge 2024. IL marchio tedesco svetta con Cameron Waters, alfiere del Scott Taylor Motorsport #222 ha avuto la meglio nei decisivi minuti conclusivi. L’AMG GT3 #222 affidata all’abituale protagonista del Supercars Championship ha fatto la differenza concludendo davanti a Broc Feeney #888 e Jordan Love #88. Le duedel Triple Eight Race Engineering si sono quindi classificate nell’ordine alle spalle del veicolo di STR, meritatamente leader con 3 decimi di margine sui rivali. Heart of Racing by SPS#27, Wash It Team MPC Audi #22, The Bend Manthey EMA Porsche #912, Hallmarc Team MPC Audi ...

