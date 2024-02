IGTC | BMW in pole con S van der Linde 8° posto per la BMW #46 di Rossi

(Di sabato 17 febbraio 2024) Sheldon van derè stato il migliore nella Superdella 12h di Bathurst, primo impegno dell’ Intercontinental GT Challenge e del Fanatec GT World Challenge Australia Powered by AWS. Il sudafricano di BMW e WRT ha fatto la differenza abbattendo la concorrenza di Mercedes, apparentemente imbattibile dopo le qualifiche disputate qualche ora fa. La riconoscibile BMW M4 GT3 #32 ha avuto la meglio su Broc Feeney (National Storage Racing with Triple Eight Mercedes #888) e Maro Engel (Mercedes-AMG Team GruppeM Racing #130), rispettivamente secondo e terzo al termine del Top10 Shootout. Manthey EMA Porsche #912 ha siglato il quarto tempo assoluto con Matt Campbell, l’australiano che recentemente ha vinto la Rolex 24 at Daytona ha saputo beffare il tedesco Luca Stolz (Sun Energy 1 Mercedes #75), lo svizzero Ricardo Feller ( KFC Racing – Audi Sport Team ...

Van der Linde Storms to Bathurst 12H Pole for BMW Team WRT: Sheldon van der Linde has claimed pole for Sunday’s Repco Bathurst 12 Hour, putting the No. 32 Team WRT BMW M4 GT3 on top for the Intercontinental GT Challenge season opener. The South African driver ...

IGTC, Mercedes provvisoriamente in pole alla 12h di Bathurst, 10mo posto per la BMW #46 di Rossi: Mercedes firma la pole-position provvisoria in vista della Repco Bathurst 12 Hour, primo impegno dell'Intercontinental GT Challenge e del Fanatec GT World Challenge Australia Powered by AWS. La ricono ...

IGTC, Mercedes guida il gruppo nella FP5 della 12h di Bathurst. BMW insegue: Mercedes guida il gruppo dopo la FP5 della Repco Bathurst 12 Hour, prima sfida dell'Intercontinental GT Challenge e del Fanatec GT World Challenge Australia Powered by AWS. L'australiano Jamie Whincup ...