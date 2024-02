(Di sabato 17 febbraio 2024) MILANO - In più di 100 presenti oggi, sabato 17 febbraio, alla Sala Liberty "Il Treno" per il Congresso accreditato ECM ": quale futuro per la Professione", organizzato dalla Commissione d'Albo Igienisti Dentali dell'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professio

Visite dentistiche: il 64% delle persone le teme più di risonanza magnetica e piccoli interventi chirurgici: A conferma dell'importanza di instaurare un rapporto di fiducia con il dentista o l'igienista, il ...pazienti e consumatori con un'ampia proposta di soluzioni per la prevenzione e la cura dentale ...

Spese sanitarie: invio dati del secondo semestre 2023 entro il 31 gennaio 2024: ... tecnico audioprotesista, tecnico ortopedico, dietista, tecnico di neuro fisiopatologia, tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, igienista dentale, fisioterapista, ...

Igienista Dentale: Catania “La nostra autonomia non sia messa in dubbio”: MILANO (ITALPRESS) – In più di 100 presenti oggi, sabato 17 febbraio, alla Sala Liberty “Il Treno” per il Congresso accreditato ECM “Igienista Dentale: quale futuro per la Professione”, organizzato ...

La coltivatrice Elisa Fulgenzi: «Basta sussidi, ma giù i costi. Lotta alla concorrenza sleale»: Elisa Fulgenzi, 40 anni di Chiaravalle, igienista dentale, ha ereditato l’azienda del padre e produce grano, girasoli, piselli ed erba medica. Ieri era in prima fila con gli agricoltori alla manifesta ...

Inaugurata sede dell’Ordine delle Professioni Sanitarie di Rimini-Cesena-Forlì.: Assistente sanitario Dietista Educatore professionale Igienista dentale Logopedista Ortottista ed assistente in oftalmologia Podologo Tecnico audiometrista Tecnico audioprotesista Tecnico di ...