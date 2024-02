Ieri in Campania | liceale scomparso a Benevento | in Irpinia indagato il presidente di Alto Calore

sono passati da quando il ministro era Letizia Moratti e ieri Calabria, Sicilia, Puglia, Campania, le scuole del Sud che hanno perché queste scuole siano competitive col sistema liceale e con le

(Di sabato 17 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiI fatti più importanti della giornata di, venerdì 16 febbraio 2024. Avellino – Nella mattinata di, il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Avellino ha notificato, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, un’ordinanza di applicazione della misura interdittiva personale della sospensione dall’esercizio del pubblico servizio nei confronti dell’Amministratore Unico dell’Servizi s.p.a., svolgente il pubblico servizio idrico integrato per i Comuni della Provincia Irpina e in parte di quella sannita, e di un dipendente addetto alla segreteria del. (LEGGI QUI)– Ore di apprensione per la famiglia di Kristian Serdyuk, 14enne della provincia di...

Ministero della Cultura, 800 milioni per la Campania. Sangiuliano: Da noi fatti non parole: “Le risorse dirette del Ministero della Cultura destinate ai beni e alle attività culturali in Campania ammontano ad un totale di oltre 800 milioni di euro: soldi erogati per cantieri in corso, interv ...

Fare squadra Alcuni esempi di come nel turismo la rete è un’utopia: Fare squadra Alcuni esempi di come nel turismo la rete è un'utopia partendo dagli alberghi passando agli aerei e ai tour operator ...

Campania, De Luca guida la marcia dei sindaci contro il governo: Oggi la manifestazione degli amministratori a Roma per dire no alla Autonomia regionale differenziata e al blocco dei fondi di coesione ...