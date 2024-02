IA | un nuovo slancio per l’economia italiana? Scrive Tedeschi

e che Mosca abbia utilizzato il tutto per ridare slancio alla Adesso l' intelligence Usa avrebbe scoperto un nuovo indizio: un

(Di sabato 17 febbraio 2024) Ci interroghiamo sull’Intelligenza Artificiale dagli anni Cinquanta, da quando i computer erano più grandi ma meno intelligenti. Era il tempo in cui sembrava all’avanguardia che la tecnologia potesse eseguire per noi calcoli complessi e agevolare le nostre attività quotidiane. Poi la diffusione di internet, il deep learning e l’evoluzione dell’Intelligenza Artificiale hanno mostrato e confermato le infinite potenzialità della tecnologia. Una recente analisi condotta dal Financial Times nel novembre del 2023 evidenzia una realtà economica preoccupante per l’Italia: il declino costante della produttività nazionale e il crescente divario rispetto agli Stati Uniti. Nel corso degli ultimi 30 anni, infatti, il Pil aggregato dei Paesi europei è sceso dal 90% di quello statunitense nel 2013 al 65% nel 2023, mentre il Pil pro-capite americano ha quasi raddoppiato quello europeo. Tale disparità ...