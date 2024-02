I Vinili diAmadeus | i dischi del cuore del conduttore di Sanremo 2024 | stasera su Rai 1

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 17 febbraio 2024)su Rai 1 va in onda Idi...:ospite di questa sera Amadeus che presenta i suoidelsu Rai 1, in seconda serata, subito dopo Tale e quale, va in onda Idi...il nuovo programma musicale di Riccardo Rossi. Ospite della prima puntata è Amadeus, il direttore artistico dipresenta i suoidel. Dopo quest'anteprima la trasmissione tornerà il 23 marzo con altri sette ospiti. Ideldi Amadeus La musica ha sempre avuto il potere di trasportare le persone in epoche passate, risvegliando ricordi e emozioni che sembravano sepolte nel profondo della memoria. E, in ...