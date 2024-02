I tre aeroporti Il vero segreto del caso Milano

Questi infatti i tre macro temi alla base delle proposte che la vanno quindi messe a sistema e valorizzate diventando un vero anche potenziare le infrastrutture di trasporto e dunque aeroporti,

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 17 febbraio 2024) Villois La corsa socio-economica dicon continue accelerazioni e scarsi rallentamenti, ha nei collegamenti di ogni tipo - aereo, automotive, treno - una delle componenti più rilevanti. Ma è proprio il circuito aereoportuale, con tre punte di diamante, Malpensa numero due per i voli intercontinentali persone a ridosso di Fiumicino, ma di gran lunga primo per le merci, Linate ai primi posti per i voli interni ed europei, Orio al Serio ai vertici europei per i voli charter, a determinare il maggior valore per l’indotto dell’attrattività, per commercio e servizi, i quali ormai concorrono alla formazione del Pil milanese e per l’occupazione per ben oltre il 60%, dando origine ad una valorizzazione in costante crescita che incide in misura significativa anche sui valori di case e sulla domanda di nuovi immobili e di conversioni di aree post industriali. ...