I ' trattori' regalano spinaci nel centro di Roma

(Di sabato 17 febbraio 2024) AGI -di nuovo neldi. Al via infatti la manifestazione del 'Maf - Movimenti Agricoli Federati' in piazza della Bocca della Verita', dove e' prevista la partecipazione di 5 mezzi agricoli. 'Ho portato cibo per tre generazioni e ancora non mi fermo', si legge su un cartello. "Ringraziamo le forze dell'ordine per averci permesso di portare il camion con 15mila kg dida regalare ai cittadini di- dice Roberto Rosati del Maf all'AGI - i cittadini possono venire qui e prenderli. Lo facciamo per ringraziarli di quello che ci hanno dato. Un gesto simbolico. Chiediamo soltanto di portare le buste da casa. Staremo qui fino alle 16 per parlare con la cittadinanza".