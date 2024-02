I russi conquistano Avdiivka | l’avamposto ucraino che serviva a Putin e Zelensky per il consenso interno e non solo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 febbraio 2024) Per Volodymyrla città diera già persa da giorni. L’esercito russo l’aveva ormai accerchiata, così il presidente, a differenza di quanto fatto ad esempio nel corso della battaglia di Bakhmut, ha chiesto alla leadership militare di salvare la vita dei militari. Anche il generale di brigata Oleksandr Tarnavsky ha dichiarato di aver “mantenuto questa posizione finché ci ha permesso di scoraggiare e distruggere efficacemente il nemico”, ma adesso è arrivato il momento di lasciare la posizione per “preservare i militari e migliorare la situazione operativa”. Così i soldati ucraini hanno abbandonato questa cittadina da 32mila abitanti diventata la conquista (o perdita) più importante degli ultimi mesi in una guerra sempre più statica traa e Ucraina. Fino al 2021era stata una cittadina con ...