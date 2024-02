I precedenti Tanti bocconi amari per le Aquile dai tempi della C Il clamoroso tonfo casalingo nella sfida playoff

Fin dalla sua fondazione, l'obiettivo della Bocconi è quello di Ma oltre a investimenti senza precedenti, il NextGenerationEU ha che gli italiani stavano aspettando da tanti anni. Uno di questi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 17 febbraio 2024) Per i tifosi spezzini il Cittaè il classico boccone indigesto, con gli Aquilotti vittoriosi al Picco soltanto in due occasioni su undici. Gli orogranata veneti espugnarono il Picco già nel primo match,C/1 2002-03: 1-2, con vantaggio di Dell’Acqua, pari di Pisano e rete decisiva di De Gasperi all’85’. Dopo un anno di pausa per i gironi cervelloticiC di allora, latornò il 15 febbraio 2004 con la prima vittoria dello Spezia: 1-0, gol di Veronese al 53’. Persino nel 2005-06, annopromozione in B, i veneti uscirono imbattuti (1-1: vantaggio ospite di Sestu, pareggio di Guidetti). Dopo la risalita dal fallimento, lo Spezia ritrovò gli avversari in B, con un pesante 0-3 che mise Serena sulla graticola: per gli ospiti doppietta del futuro Aquilotto Giannetti e Di Roberto su ...