Il fischietto di Molfetta invece aveva all'attivo solo tre precedenti con i granata in campo, uno in Coppa Italia e due in Serie A: 1 vittoria e 2 sconfitte per il Toro. Ayroldi ha ammonito 4

I Precedenti. Solo tre incontri giocati nel passato (Di sabato 17 febbraio 2024) In passato Fermana e Spal si sono incrociate appena tre volte. L’ultimo precedente naturalmente è relativo al match di andata di questa stagione, lo scialbo 0-0 maturato al Mazza. Ma quella coi marchigiani è stata una gara povera di reti anche nel campionato di serie C1 2004-05, quando a Fermo finì 0-0 e a Ferrara 1-0 per la Spal che in quella stagione era guidata da Massimiliano Allegri. I biancazzurri la spuntarono con un gol di Altobelli, che quindi risulta l’unico marcatore dei tre incontri tra le due squadre, con un bilancio di una vittoria della Spal e due pareggi. Stavolta sul campo della Fermana come finirà? Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano (Di sabato 17 febbraio 2024) InFermana e Spal si sono incrociate appena tre volte. L’ultimo precedente naturalmente è relativo al match di andata di questa stagione, lo scialbo 0-0 maturato al Mazza. Ma quella coi marchigiani è stata una gara povera di reti anche nel campionato di serie C1 2004-05, quando a Fermo finì 0-0 e a Ferrara 1-0 per la Spal che in quella stagione era guidata da Massimiliano Allegri. I biancazzurri la spuntarono con un gol di Altobelli, che quindi risulta l’unico marcatore dei tretra le due squadre, con un bilancio di una vittoria della Spal e due pareggi. Stavolta sul campo della Fermana come finirà?

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Torino-Lecce, moviola: rosso e gol annullato ma l’errore è un altro: Il fischietto di Molfetta invece aveva all’attivo solo tre precedenti con i granata in campo, uno in Coppa Italia e due in Serie A: 1 vittoria e 2 sconfitte per il Toro. Questi i principali episodi ... Serie A – Lazio-Bologna, sfida ad alta quota tra Sarri e Thiago Motta Atalanta senza freni: quinta vittoria consecutiva a 1,36 su Sisal.it: La storia recente della sfida racconta che in sei degli ultimi otto precedenti solo una delle due squadre ha trovato la via della rete: normale quindi che il No Goal, a 1,72, si faccia preferire al ... Inquinamento atmosferico, cosa fare per la tutela della salute: Solo L’Aquila risulta già in linea con l’agenzia Onu per ... Se la fase acuta è stata minore, i valori medi annuali dei tre inquinanti principali sono in linea con gli anni precedenti, leggermente ...

Video di Tendenza