“I nostri Carnevali sporcati da macchie che non sono di cioccolato”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 17 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Avevamo scelto il silenzio sulla sfilata di Quaresima ad Avellino, per rispetto ai gruppi partecipanti e agli organizzatori. Tuttavia considerando le richieste di spiegazioni che ci pervengono dai media e dai cittadini è giusto chiarire la nostra mancata presenza alla sfilata del 18 febbraio“. Dopo l’annuncio delle scorse ore da parte dell’amministrazione comunale per l’appuntamento di domani ad Avellino, la Zeza di Mercogliano fa sentire la sua voce. Il rinvio, dettato dalla manifestazione di Eurochocolate, non va giù. Ed ecco che la tradizionale Zeza ai piedi di Mamma Schiavona ha annunciato che non sarà presente domenica nel capoluogo: “Da quanto si è vociferato che la tradizionale parata ad Avellino sarebbe slittata a data da destinarsi abbiamo preferito avere una posizione ferma e convinta: la tradizione non si tocca, carnevale si conclude il martedì ...