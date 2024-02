I migliori vini italiani premiati da Gambero Rosso sotto i 20 euro

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 17 febbraio 2024) Nella sua guida Berebene 2024ha selezionato idi ogni regione, individuando quellii 20reperibili in enoteca ma anche sugli scaffali della grande distribuzione o negli shop on-line. Sono in tutto sei le etichette che si distinguono, oltre che per carattere e personalità, anche per un ottimo rapporto qualità/prezzo. Grandi realtà ma anche piccole cantine, produzioni di milioni di bottiglie e tirature quasi confidenziali, vediamo quali sono idal gruppo editoriale enogastronomico. 1) Morellino di Scansano, anno 2022 – Col di Bacche Il Morellino di Scansano A’ Luciano 2022 è un vinodefinito “ben a fuoco”, a partire dal suo definito bagaglio olfattivo fruttato e balsamico, i ...