I migliori Pecorino delle Marche in tre etichette premiate dal Gambero Rosso

(Di sabato 17 febbraio 2024) Il vitigno, ormai conosciuto, e sempre più apprezzato, sia in Italia che all'estero, è stato riscoperto intorno agli anni '90 dopo che aveva quasi rischiato l'oblio. Coltivato da subito nel Piceno, nel sud, le sue potenzialità non sono passate inosservate ai viticoltori abruzzesi che hanno iniziato a impiantarlo su tutto il territorio regionale sempre di più, tanto che quest'uva è diventata una sorta di terzo incomodo all'interno del binomio viticolo Montepulciano/Trebbiano. Grande struttura, ricchezza aromatica e gustativa, corroborante acidità e capacità di invecchiamento sono le sue principali caratteristiche, che se declinate da mani esperte e attente, sono in grado di essere veicolate in vini fragranti ed eleganti. Sono vini d'indole gastronomica, che vi consigliamo di tenere in cantina almeno per un paio ...