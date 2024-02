da sette persone dal 2015 quando l'orthopoxvirus fu scoperto per come arvicole e toporagni, alcuni pazienti in passato hanno i medici consigliano alle persone che presentano lesioni cutanee

“I medici hanno scoperto un’altra cosa”. Eleonora Giorgi, annuncio choc dopo il tumore. Pubblico in ansia (Di sabato 17 febbraio 2024) Eleonora Giorgi riprende a dialogare con i tantissimi fan che la seguono sui social. L’attrice era sparita dai radar da un po’ di tempo a causa di un grave problema di salute e non si erano avute più sue notizie. Questo silenzio aveva alimentato la preoccupazione. Da poco però lei è riapparsa sui social per aggiornare tutti su come procede il decorso della sua malattia. Purtroppo Eleonora Giorgi ha scoperto di avere una grave malata. I medici le hanno diagnosticato un tumore al pancreas. Da quel momento l’attrice ha dovuto iniziare un percorso terapeutico ben preciso con la speranza di arrivare a una guarigione. Per dedicarsi alle cure ha deciso di lasciare momentaneamente la tv. Leggi anche: “I medici dicono che potrei andarmene ... Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine (Di sabato 17 febbraio 2024)riprende a dialogare con i tantissimi fan che la seguono sui social. L’attrice era sparita dai radar da un po’ di tempo a causa di un grave problema di salute e non si erano avute più sue notizie. Questo silenzio aveva alimentato la preoccupazione. Da poco però lei è riapparsa sui social per aggiornare tutti su come procede il decorso della sua malattia. Purtroppohadi avere una grave malata. Ilediagnosticato unal pancreas. Da quel momento l’attrice ha dovuto iniziare un percorso terapeutico ben preciso con la speranza di arrivare a una guarigione. Per dedicarsi alle cure ha deciso di lasciare momentaneamente la tv. Leggi anche: “Idicono che potrei andarmene ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza