I BRICS minano il dollaro | l’ordine USA è in crisi

(Di sabato 17 febbraio 2024) Con la guerra in Ucraina e in Medioriente, il sistema globale Americo-centrico è entrato ine si sta avviando inesorabilmente verso il multipolarismo. Siamo entrati ufficialmente, a detta degli esperti, in un assetto globale dapprima denominato “post-war”. Ovvero di “post-conflitto mondiale”, con la fine della Guerra Fredda nell’89. Ad un assetto oggi denominato “pre-war”, ovvero di “pre-conflitto”. Doveglobale si sgretola e la potenza egemone di un tempo è minacciata da altre superpotenze, in prima fila quelle appartenenti ai(Brasile, Russia, India, Cina – Paesi fondatori – con l’aggiunta del Sudafrica nel 2010, e di Egitto, Etiopia, Iran ed Emirati Arabi Uniti nel 2024), che premono per costruire un altro ordine mondiale. Summit/ FOTO ANSAI simboli del potere USA nel mondo sono oggi posti ...