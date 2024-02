Avesse avuto a sua disposizione ancora qualche tornata sarebbe (anche se bisogna ammettere che Fernando già dal sabato non aveva le dichiarazioni d'amore in casa Red Bull tra e con Horner & Co.,

Horner aveva a disposizione un piano di fuga dalla Red Bull dopo lo scandalo sessuale: ha rifiutato (Di sabato 17 febbraio 2024) Christian Horner aveva avuto una possibilità importante da parte della Red Bull. Un piano di fuga dopo lo scandalo che l'ha travolto: il team principal della scuderia austriaca ha subito rifiutato. Leggi tutta la notizia su fanpage (Di sabato 17 febbraio 2024) Christianavuto una possibilità importante da parte della Red. Undiloche l'ha travolto: il team principal della scuderia austriaca ha subito

Advertising

Altre Notizie

F1 | Red Bull pronta a introdurre pance estreme in stile Mercedes: Quando la F1 si sposterà in Giappone all'inizio di aprile, dove le temperature si abbasseranno e il raffreddamento sarà meno richiesto, la RB20 sarà aggiornata con un design che ricorda il sidepod in ... F1 | Horner: “Accoppiata Ferrari-Hamilton è piuttosto eccitante”: Da qualche settimana a questa parte non si fa che parlare d'altro. La notizia del passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari, con il sette volte campione del mondo che vestirà di rosso a partire dal 2025 ... F1| Horner: “Coppia Ferrari-Hamilton è piuttosto eccitante”: Da qualche settimana a questa parte non si fa che parlare d'altro. La notizia del passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari, con il sette volte campione del mondo che vestirà di rosso a partire dal 2025 ...

Video di Tendenza