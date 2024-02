«Ho staccato il cane dal braccio della nonna» | il racconto del vicino di nonna e nipote aggredite ad Anguillara

"Ho sentito le urla e sono corso subito nella villa, in pratica ho staccato il cane che aveva ancora fra le fauci il braccio della nonna: la stava massacrando, se solo fossi arrivato prima?". Si chiama Massimo ed è il vicino di casa della nonna e della bimba

La ragazzina è ricoverata in condizione critiche al policlinico Gemelli a Roma. La nonna si trova al San Camillo. Il braccio l'ha salvato grazie a un'operazione chirurgica. «Ho scavalcato il cancello che separa le nostre case, ma lei e la piccolina erano già ferite, c'era sangue dappertutto»