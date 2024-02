Hintermann torna a vincere nella discesa di Kvitfjell Bosca miglior italiano | rimpianti per Paris

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 febbraio 2024) Sventola la bandiera della Svizzera sul gradino più alto del podiodi, ma questa volta non è per Marco Odermatt, ma bensì per il connazionale Niels, che conferma di avere un feeling speciale con la pista norvegese, centrando il suo terzo successo della carriera in Coppa del Mondo, il secondo ine sempre in questa località. Una vittoria arrivata per soli otto centesimi, quelli che lo distanziano da Vincent Kriechmayr, secondo al traguardo. L’austriaco, però, festeggia il primo podio indi una stagione veramente al di sotto delle aspettative. Al terzo posto si piazza il canadese Cameron Alexander, staccato di 19 centesimi, che aveva già confermato dalle prove cronometrate di essere uno tra i favoriti oggi. Quarta posizione per ...