Herons chiamati al pronto riscatto C’è la trasferta insidiosa a Omegna

(Di sabato 17 febbraio 2024) La maledizione del turno infrasettimanale non ha ancora abbandonato gli, che in cinque match giocati il mercoledì hanno vinto solo contro Salerno e nelle settimane da tre gare ne hanno sempre persa una: stavolta il ko è stato particolarmente doloroso, vuoi perché arrivato al penultimo tiro di una partita tiratissima contro la Solbat Piombino, giocata peraltro davanti al pubblico amico del PalaTerme, vuoi perché è costato alla banda Barsotti il primato nella classifica del Girone A di Serie B Nazionale che resisteva dalla prima giornata: ora al comando solitario c’è la Pielle Livorno: "Chiaramente c’è qualcosa da rivedere: ormai non è più un caso, non riusciamo a fornire sufficiente continuità di prestazioni quando giochiamo ogni tre giorni, dobbiamo lavorarci. Contro Piombino è mancata lucidità in alcuni frangenti della gara, soprattutto a livello difensivo ...