Henry Cavill entra a far parte del MCU? Ecco in quale ruolo

(Di sabato 17 febbraio 2024) È da un po’ di tempo a questache ogni volta che vengono annunciati nuovi film o serie tv prima o poi spunta fuori il nome di. L’attore, recentemente uscito sia dal DC Universe che da The Witcher, sta riempiendo velocemente la sua agenda. Argylle, di cui è protagonista con Dua Lipa, è appena uscito; il 19 aprile tornerà sul grande schermo con The Ministry of Ungentlemanly Warfare per la regia di Guy Ritchie; sta sviluppando ed interpreterà per Prime Video Warhammer 40K ed a breve inizierà le riprese del reboot di Highlander. Ora arriva insistente la voce che l’attore avrebbe firmato per unnel Marvel Cinematic Universe. La Marvel, proprio il giorno di San Valentino, ha annunciato il cast di Fantastici 4 che sarà composto da Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn ed Ebon Moss-Bachrach. ...