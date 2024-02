Hellas Verona-Juventus | Serie A | uscire dalla crisi | probabili formazioni e diretta tv

nelle ultime due reti dell'Hellas Verona in campionato (gol contro il Frosinone e assist contro il Napoli). Baroni si affida a lui in una sfida che sulla carta sembra proibitiva. La Juventus ha la

(Di sabato 17 febbraio 2024) Allo stadio Bentegodi disi gioca il match valido per la venticinquesima giornata diA tra. I padroni di casa vogliono tornare in corsa per la salvezza. Gli ospiti, invece, non possono permettersi altri passi falsi dopo le ultime uscite negative. Nella partita di andata, giocata all’Allianz Stadium, successo di misura dei bianconeri per 1-0.è, soprattutto, seconda contro diciottesima, in uno dei testacoda più classici del calcio nostrano. La vittoria dell’Inter crea un solco per la corsa scudetto, mentre la sconfitta del Lecce offre grandi opportunità per accorciare in zona salvezza. Ecco tutto quello che c’è da sapere con le ultime, le, ...

Gara valida per la venticinquesima giornata del campionato italiano di serie a 2023/2024. Trasferta complicata per i bianconeri che faranno visita ... (sport.periodicodaily)

Verona-Juventus: dove vederla in streaming e tv, probabili formazioni e orario: Invertire la rotta e tornare a vincere per mettere il sale sulla coda all'Inter. Questo è l'obiettivo della Juventus in vista della partita di oggi contro l'Hellas Verona. I bianconeri scendono in ...

Probabili formazioni Hellas Verona-Juventus: Allegri ritrova Vlahovic, per Baroni dubbio in difesa: JUVE ARRIVATA A VERONA - La Juventus è arrivata a Verona e adesso la squadra è in hotel. Per quanto riguarda la formazione resta il dubbio in attacc, per il resto, invece, si va verso una maglia da… ...

Verona-Juventus, le probabili formazioni: la scelta di Allegri su Vlahovic: La Juventus prosegue il suo cammino per ritrovare la vittoria in quel di Verona, contro un Hellas più che mai agguerrito alla ricerca di punti salvezza. Baroni e Allegri preparano la sfida di oggi all ...