La Baci , protagonista attuale del Grande Fratello Vip Albanese, Dopo l'uscita di scena di Heidi , Varrese si è scontrato spesso Per finire, Massimiliano si è ritrovato in Casa una sua ex

Heidi Baci ha ritrovato l’amore al Grande Fratello albanese: spuntano baci appassionati (Di sabato 17 febbraio 2024) L’ex gieffina Heidi baci ha ritrovato l’amore al Grande Fratello albanese? Nuove segnalazioni dal reality albanese Heidi baci ha ritrovato l’amore al Grande Fratello albanese. Dopo le polemiche con la sua partecipazione alla versione italiana del reality e il suo rapporto mai realmente compreso con Massimiliano Varrese, la ragazza italo-albanese si è reinventata nella casa più spiata d’Albania, dove sembra aver fatto una conoscenza molto approfondita con un suo compagno di gioco. L’esperto di gossip Alessandro Rosica ha infatti riportato sul suo account Instagram il video di un ... Leggi tutta la notizia su 361magazine (Di sabato 17 febbraio 2024) L’ex gieffinahaal? Nuove segnalazioni dal realityhaal. Dopo le polemiche con la sua partecipazione alla versione italiana del reality e il suo rapporto mai realmente compreso con Massimiliano Varrese, la ragazza italo-si è reinventata nella casa più spiata d’Albania, dove sembra aver fatto una conoscenza molto approfondita con un suo compagno di gioco. L’esperto di gossip Alessandro Rosica ha infatti riportato sul suo account Instagram il video di un ...

