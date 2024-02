Harry parla del cancro di Re Carlo | “La malattia può riconciliarci”

(Di sabato 17 febbraio 2024) Non è certamente un periodo facile quello che sta vivendo la famiglia reale inglese, alle prese con il recupero dall’operazione all’addome a cui si è sottoposta Kate Middleton (la principessa è in convalescenza), ma soprattutto on ilche è stato recentemente diagnosticato a ReIII emerso dopo un intervento alla prostata che sembrava essere di routine. Nonostante i dissidi avuti nell’ultimo periodo,ha approfittato dell’occasione per fare una visita al padre, così da accertarsi in prima persona delle sue condizioni. A distanza di qualche giorno dal suo ritorno negli Stati Uniti, dove vive con Meghan Markle e i loro figli, il secondogenito del sovrano e di Lady Diana Spencer ne ha approfittato perre della situazione, sottolineando di avere saputo della notizia direttamente da lui e di averlo ...

Harry rompe il silenzio dopo la diagnosi di cancro di Re Carlo: Il principe Harry parla pubblicamente per la prima volta della salute di Re Carlo III.Il Duca di Sussex ha rivelato di essere salito sul primo volo per il Regno Unito per trascorrere del tempo con il ...

