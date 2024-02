(Di sabato 17 febbraio 2024) È la più anziana di Cagliari, la seconda in Sardegna dopo Amelia, 112, e la cinquantesima in Italia.Mercalli ha tagliato lo straordinario traguardo dei 109. È nata il 17 febbraio del 1915, a Carloforte ed è passata indenne tra le duemondiali e due, la spagnola e il Covid. A Cagliariarrivò a 12e mezzo nell'Istituto delle Suore Carlo Felice per studiare e si diplomò prestissimo a 16nella Scuola di Metodo per l'Educazione Materna, oggi Istituto Pedagogico. Ha vissuto l'esperienza dei bombardamenti di Carloforte del 4 aprile del '43, con 13 morti e tanti feriti: lei prestò assistenza, anche seguendo i feriti in ospedale a Iglesias. Maha dovuto fare ...

Operazione in uscita per la Roma con Julen Jon Guerrero che lascia i giallorossi dopo 6 mesi e si trasferisce al Deportivo Alaves. Il classe... (calciomercato)

Superare le tentazioni: soprattutto in tempi di violenze, guerre e corruzione: E, in tempi di violenze, guerre, corruzione personale e politica ... E soggiunse: “Ti dico in verità che nessuno deve ritenersi servo di Dio, sino a quando non sia passato attraverso prove e ...

Ha passato guerre e pandemie, 109 anni per Luisetta Addari: È la più anziana di Cagliari, la seconda in Sardegna dopo Amelia Addari, 112 anni, e la cinquantesima in Italia. Luisetta Mercalli ha tagliato lo straordinario traguardo dei 109 anni. (ANSA) ...

MANDURIA - L'altra faccia della Grande Guerra nel nuovo libro di Pietro Capogrosso intitolato 'Taranto e la sua provincia nella II Guerra Mondiale': In questo suo quattordicesimo libro, Pietro Capogrosso racconta gli anni bui della Grande Guerra nella provincia di Taranto da ... pur essendo stati dirigenti del passato regime, continuando ad ...