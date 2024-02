Ha dato buca | l' ambasciatrice Ferragni diserta l' evento Pantene

che proprio insieme a sua madre aveva dato inizio a questa Padre e figlio, armati di pala, hanno scavato l'ultima buca per l'acero narrato dall'ambasciatrice del progetto, l'attrice britannica

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 17 febbraio 2024) Dopo Balocco, anche Chiaraha presentato ricorso al Tar del Lazio contro le sanzioni inflitte a dicembre dall'Antitrust per la pubblicità ingannevole del pandoro griffato 'Pink Christmas'. Le due società che fanno capo alla 36enne influencer lombarda, Tbs Crew e Fenice, hanno impugnato il provvedimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, "richiedendone l'annullamento integrale perché considerato illegittimo". E così i media sono tornati a parlare dell'imprenditrice digitale. In particolar modo, negli ultimi giorni la rete ha acceso un fare su un fatto. Pare chenon si sia presentato all'di, azienda svizzera di prodotti per capelli di cui è. Il 14 febbraioha lanciato unmolto ...