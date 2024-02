Guerra | ultime notizie Kiev | abbattuti tre caccia russi Assedio di Avdiivka | forze armate ucraine lasciano città

(Di sabato 17 febbraio 2024) La cittadina disi trova nell’est dell’Ucraina: da settimane la situazione nella zona era notevolmente peggiorata per l’esercito ucraino, chiuso in una morsa dai. Yoav Gallant ha detto che una vasta operazione militare di terra - in stile Gaza City e Khan Yunis - è inevitabile anche nellapiù meridionale della Striscia

Navalny, la portavoce: «Il corpo non è nell'obitorio indicato dalle autorità». Centinaia di persone fermate ai raduni: «Putin ha solamente due opzioni: finire all'Aia (presso la Corte penale internazionale) o essere ucciso da una delle persone che lo circondano e che ora uccidono per lui». Lo ha detto il presidente ...

Navalny, centinaia di persone fermate ai raduni. Zelensky: «Se non arginiamo Putin, farà una catastrofe»: Oltre 100 persone sono state fermate in varie città russe, tra cui Mosca e San Pietroburgo, durante raduni in memoria di Alexei Navalny, secondo quanto riferisce l'organizzazione per i diritti umani ...

I cocci dell’autonomia strategica Ue alla luce della guerra in Ucraina: Il conflitto ha dimostrato quanto sia urgente il rafforzamento della difesa europea, in termini di capacità, processi decisionali e strutture, rendendone ...