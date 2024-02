Guerra ultime notizie G7 | monito a Israele | «Conseguenze devastanti da attacco a Rafah» La replica di Netanyahu | «Entreremo a prescindere dall’accordo»

(Di sabato 17 febbraio 2024) La cittadina di Avdiivka si trova nell’est dell’Ucraina: da settimane la situazione nella zona era notevolmente peggiorata per l’esercito ucraino, chiuso in una morsa dai russi. Yoav Gallant ha detto che una vasta operazione militare di terra - in stile Gaza City e Khan Yunis - è inevitabile anche nella città più meridionale della Striscia

Aiuti a Kiev e Difesa Ue, da Monaco sfida a Putin sulla sicurezza: ... aveva avvertito: Non ce' nessuno in Europa per cui questa guerra non sia una minaccia. Dobbiamo ... Nonostante gli accordi stipulati da Zelensky, nelle ultime 48 ore, con Scholz ed Emmanuel Macron. Da ...

Israele, Hamas avverte: "Colloqui sospesi fino a quando non arrivano aiuti a Gaza": Continua operazione a Khan Younis Israele - Hamas, ostaggi Gaza e piano per due Stati: il punto tra guerra e dialogo Israele - Hamas, piano di pace Usa e Paesi arabi: destra Tel Aviv furibonda ...

Torino, bruciata foto Meloni a corteo pro-Palestina: Circa mille persone hanno manifestato oggi a Torino per la Palestina. Il corteo è partito dal quartiere di San Salvario ed è arrivato in piazza Castello, dove ...

Netanyahu, 'entreremo a Rafah a prescindere dall'accordo': "Anche se dovessimo ottenerlo, entreremo a Rafah", ha avvertito Netanyahu aggiungendo che "coloro che voglio impedirci di agire a Rafah, in pratica ci dicono di perdere la guerra. Così ho detto anche ...

VICENDE - Memorie di Guerra. 70 anni fa Rocca di Papa bombardata dagli Alleati: ROCCA DI PAPA (vicende) - Il giorno di San Valentino 1944 le vittime furono più di 70 ilmamilio.it - contenuto esclusivo Il territorio dei Castelli Romani è stato un teatro sanguinoso dei bombarda ...