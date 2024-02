Guerra Ucraina-Russia | assedio Avdiivka | esercito Kiev si ritira da città

Diritti Umani, Economia, Elezioni, Emergenza, Energia, Esteri, Geopolitica, Globalizzazione, Guerra, Industria, Intelligenza Artificiale, Onu, Russia, Sicurezza, Sud, Sviluppo, Tecnologia, Ucraina,

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di sabato 17 febbraio 2024) La conferma del capo dell'ucraino Syrskyi. I russi hanno lanciato in ottobre l'offensiva contro la: Mosca preme per la sua conquista L'ucraino sidache si trova nell'est dell', presa d'assalto dalle forze russe. "Sulla base della situazione operativa intorno ad, per evitare l'accerchiamento e tutelare le vite