Guerra civile è la guerra di Gaza, ma lo è anche la guerra ucraina nel cuore di un'Europa che si voleva unita, e anche le altre guerre della guerra mondiale a pezzi che è in corso sono guerre civili

(Di sabato 17 febbraio 2024) Siamo nella terza , come dice il Papa. Quando finirà? A mio parere non ne usciremo mai, perché l’America ha ogni interesse ad accendere sempre nuove guerre per mantenere l’egemonia.Oscar Reginavia email Gentile lettore, Julian Assange nel 2002 diceva dellain Afghanistan: “Lo scopo non è sottomettere il Paese. Lo scopo è usare l’Afganistan per estrarre soldi provenienti dalle tasse dei cittadini Usa e dei Paesi europei, e riversarli nelle tasche dell’élite delle armi. Lo scopo non è vincere la, ma di avere unainterminabile”. Aggiungo: con le guerre interminabili l’America può permettersi un debito pubblico interminabile. La forza del dollaro, moneta rifugio di tutto il mondo, garantisce la forza delle armi e viceversa. Se nella frase di Assange sostituiamo Afghanistan con Ucraina o Taiwan ...