Guerra in Ucraina | i russi conquistano Avdiivka | Zelensky | “Ritiro per salvare vite dei soldati”

la debolezza e la dipendenza dal petrolio e dal gas russi a buon omicidi, attacchi terroristici e un conflitto mortale in Ucraina promesse di Eltsin che non ci sarebbe stata una nuova guerra in

(Di sabato 17 febbraio 2024) Le truppe ucraine si sono ritirate dalla città del Donetsk che Putin voleva conquistare prima delle elezioni presidenziali di marzo. L'esercito diha parlato di "inferiorità numerica in termini di truppe, artiglieria e aerei". Il leader ucraino parla di una "decisione giusta" per "quante piùpossibili".

La conferma del capo dell' esercito ucraino Syrskyi. I russi hanno lanciato in ottobre l'offensiva contro la città : Mosca preme per la sua conquista ... (sbircialanotizia)

Navalny, centinaia di persone fermate ai raduni. Zelensky: «Se non arginiamo Putin, farà una catastrofe»: Oltre 100 persone sono state fermate in varie città russe, tra cui Mosca e San Pietroburgo, durante raduni in memoria di Alexei Navalny, secondo quanto riferisce l'organizzazione per i diritti umani ...

Ucraina-Russia, Zelensky: "Per Putin o l'Aja o morte per mano suoi": Ci sono "solo due opzioni", il banco degli imputati "all'Aja" o "che venga ucciso da uno dei suoi che ora ammazzano per lui". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parlando del futuro ...

Avdiivka, l'inferno nella città ora in mano ai russi. Come cambia la guerra I timori di una nuova avanzata e la vittoria per Putin: La città chiave di Avdiivka, nel nord-ovest del Donetsk, è in mano ai russi. La conferma è arrivata dal comandante delle forze meridionali di Kiev, secondo cui Mosca ...