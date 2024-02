Guerra in Ucraina | Avdiivka è caduta | Kiev | “Ci ritiriamo”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 17 febbraio 2024) Roma, 17 febbraio 2024 – L'esercito ucraino si ritira dalla cittàdi, presa d'assalto dalle forze russe. "Sulla base della situazione operativa intorno ad, per evitare l'accerchiamento e tutelare le vite e la salute dei nostri soldati, ho deciso di ritirare le nostre unità dalla città e di spostarci per difendere posizioni più favorevoli", ha confermato in un messaggio postato nelle scorse ore su X il capo Oleksander Syrskyi, scelto per l'incarico a inizio mese dal presidente Volodymyr Zelensky in sostituzione del generale Valery Zaluzhnyi. Intanto in Russia sarebbero state "più di 100" le persone fermate durante commemorazioni e veglie funebri organizzate dopo la notizia della morte, all'età di 47 anni, dell'oppositore Alexei Navalny. Lo ha riferito nelle ultime ore su X l'organizzazione indipendente ...