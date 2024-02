Guerra a Gaza | Netanyahu | “Entremo a Rafah anche se dovesse esserci accordo per gli ostaggi”

Israele - Hamas, Netanyahu non arretra: "Entreremo a Rafah anche se c'è accordo": Leggi anche Israele, Hamas avverte: "Colloqui sospesi fino a quando non arrivano aiuti a Gaza" Guerra a Gaza, G7 avverte: "Conseguenze devastanti se Israele attacca Rafah" Israele, stop totale a ...

Dopo le contestazioni Iren ritira l'accordo con l'acquedotto israeliano Mekorot: 'È scaduto': ... soprattutto a seguito dell'aggravarsi delle condizioni dei civili della Striscia di Gaza sotto i ...macchina bellica e mettere in discussione chi ne è complice perché trae profitti da logiche di guerra ...

Israele-Hamas, Netanyahu non arretra: "Entreremo a Rafah anche se c'è accordo": "Quelli che ci vogliono impedire di operare a Rafah essenzialmente ci dicono: perdete la guerra, non permetterò che questo succeda ... Hamas avverte: "Colloqui sospesi fino a quando non arrivano aiuti ...

Curarsi della (ricca) diversità. Ridire no ai totalitarismi: distorta in “guerra” da combattere per conquistare territori, sottomettere popolazioni. Penso alle immagini, attuali, evocate dal profeta Zaccaria: «Gaza sarà in grandi dolori, / come anche Ekròn, / ...

Guerra di Gaza, proteste davanti alle sedi Rai italiane: "Stop alla censura": «Il tentativo di censura di chi richiede il cessate il fuoco e la pace e si esprime contro il genocidio a Gaza è un comportamento che riteniamo ingiustificabile e che alimenta e giustifica il clima di ...