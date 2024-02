Guenda Goria e Mirko Gancitano scoprono il sesso del bebè in diretta

A distanza di cinque anni da gender reveal organizza to da Barbara d’Urso a Domenica Live per Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, Caterina Balivo ha ... (biccy)

Amedeo Maria Goria (Torino, 16 febbraio 1954) è un giornalista e conduttore televisivo italiano.

La volta buona, Guenda Goria scopre che avrà un maschietto: "Speravo che...": Guenda Goria e il fidanzato Mirko Gancitano, ospiti nel programma pomeridiano 'La volta buona' di Caterina Balivo, hanno svelato il sesso del futuro nascituro davanti al pubblico. La Goria si era ...

''La metà perfetta esiste'': Roberta Morise, incinta, annuncia commossa le nozze in tv e appare per la prima volta in diretta col futuro ...

Guenda Goria scopre in diretta tv se aspetta un maschio o una femmina, ma non va come sperato: la reazione: La 35enne è incinta del suo primo figlio, è stato un 'miracolo' visti i suoi problemi di salute Nella puntata di venerdì de 'La Volta Buona' ha saputo in diretta il genere del nascituro Guenda Goria e il compagno Mirko Gancitano hanno scoperto in diretta tv il genere del bambino che aspettano. L'attrice, figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta , è incinta di quattro mesi del ...