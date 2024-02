Grecia | il governo dice sì al matrimonio egualitario E apre le adozioni alle coppie omosessuali

la necessità che Parlamento e Governo si muovano '. 'Cessare ogni discriminazione' ' È giunto il momento di cessare ogni discriminazione legale verso le persone Lgbtq+. L'Italia faccia come la Grecia

(Di sabato 17 febbraio 2024) Ilè un istituto sacro e universale che trascende le barriere culturali e le differenze geografiche, un simbolo di amore che dovrebbe essere accessibile a tutti, senza distinzioni di genere. Eppure, per troppo tempo, questa unione solenne è stata off-limits per alcuni. È stato il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, a sollevare la questione, spiegando alla nazione la sua determinazione nel far avanzare questa riforma, nonostante le sfide poste dalla maggioranza parlamentare. Un atto di giustizia dovuto che evidenzia la sua ferma convinzione nel garantire pari diritti a tutte le. Il 15 febbraio, infatti, il Parlamento di Atene non solo ha votato a favore di questa legge con i voti decisivi della sinistra, ma ha anche inviato un messaggio potente al mondo intero: l’amore non conosce confini, né dovrebbe conoscerli la legge. La ...