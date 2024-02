Grave Incidente sulla A22 | tamponamento mostruoso | 60 persone coinvolte

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 17 febbraio 2024) Nella giornata di oggi l’Autostrada A22, che collega Modena al Brennero, è stata teatro di unstradale. Lo scontro, verificatosi nel tratto compreso tra Mantova Nord e Nogarole Rocca, ha coinvolto ventuno automobili e un camion, lasciando dietro di sé un bilancio pesante: sessantae nove ospedalizzate. La nebbia come principale causa dell’La causa principale dell’sembra essere stata la forte nebbia, che ha ridotto drasticamente la visibilità, portando a una serie di tamponamenti. Tra le vittime, duesono state trasportate d’urgenza all’ospedale Verona Borgo Trento: una con un trauma toracico e l’altra con contusioni sparse per tutto il corpo. La situazione non è stata menoper ...