Gratteri | Geolier e i rapper | «chi si fa riprendere con un kalashnikov non mi sembra credibile o educativo»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 17 febbraio 2024) Nicolaprocuratore capo a Napoli. Definito da La Verità “il magistrato più esposto d’Italia”. Il quotidiano di Belpietro lo ha intervistato. Da ragazzo chi erano i suoi idoli?«Amavo la musica, ma non penso di avere avuto qualche cantante come idolo. I miei idoli erano tutti all’interno della mia famiglia. Due zii sacerdoti, uno zio avvocato, i miei genitori. Mio zio Antonio, canonico, uomo di grande generosità e umanità. Lo zio Nino, avvocato civilista, comunista, uomo di grande etica, cultura e umanità. Mio zio Francesco, uno dei due sacerdoti, mi ha sempre affascinato per la sua sconfinata cultura. Negli anni Settanta, quando faceva il parroco a Gioiosa Ionica, nella Locride, denunciò apertamente i legami della ’ndrangheta con certa politica e certa imprenditoria, evidenziando l’importanza delle relazioni esterne che da sempre costituiscono l’ossatura del ...