Grande Fratello | Mirko scansa Perla che tenta di baciarlo e non risponde alle sue domande | tutti lo accusano di illuderla

l’ex compagno di Beatrice Luzzi si è esposto per la prima volta sul Grande Fratello e sulle insinuazioni fatte da Greta Rossetti in merito al ... (anticipazionitv)

Stop di un anno per il Grande Fratello? Quale programma prenderà il suo posto

Il Grande Fratello dopo la fine di questa edizione prevista per aprile 2024 dovrebbe riposare per un anno per lasciare spazio a un altro noto ... (anticipazionitv)