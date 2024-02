Grande festa tutti insieme per il Cavalluccio La cena del Ki Birichin | ultimo giorno per prenotarsi

mail; in caso di band indicare le stesse cose sopra per tutti i del Meeting Music Contest e di Cara Forlì - La Grande Festa del

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 febbraio 2024) Oggiperallabianconera in onore del Cesena Calcio, organizzata dal club "Ki" di Savignano sul Rubicone, con presidente Tiziano Guerra, che avrà luogo mercoledì 21 febbraio dalle 19.30 conpresso la Locanda Antiche Macine sulle colline di Savignano. Sarà presente una delegazione del Cesena Calcio. Sulle note di Romagna Mia, la serata è stata denominata "Ke Bello è...". Costo del menù 28 euro per gli adulti e 15 euro per i bambini fino a 12 anni. Per: 339-7775163 Tiziano Guerra e Denise Brighi 347-8297180; si conta già un centinaio di presenze. "Ci ritroviamo con il Cesena in volo verso la serie B – dice Guerra – e questa è un’occasione per ritrovarsi di nuovoin ...