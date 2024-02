Granchio blu invade Porto Tolle | non ci sono vongole | i pescatori bloccano la produzione

(Di sabato 17 febbraio 2024)(Rovigo), 17 febbraio 2024 - Ilblu blocca ladi, nel Rodigino. Un’amara notizia che scuote un intero territorio basso polesano che da sempre verte la propria economia sulla pesca. Le 14 cooperative del Consorziodel Polesine hanno deciso, loro malgrado, di sospendere l'attività per mancanza totale del prodotto. Calo drastico dellaPrima dell'arrivo delblu a raccogliere leandavano le cooperative alternandosi tra di loro, ma a differenza del passato quando venivano pescati 330 quintali si è arrivati a raccoglierne 7-8 quintali. Critica anche la situazione anche in Emilia Romagna, tra Goro e Comacchio, dove le ...

