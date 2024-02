Granada vs Almeria – probabili formazioni

il cammino vincente dello scorso anno con le vittorie su Almeria Grazie al recente successo casalingo contro il Granada per 2 - 0 Probabili formazioni di Getafe - Real Madrid GETAFE (4 - 4 - 2):

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di sabato 17 febbraio 2024) Le due ultime della classifica spagnola si affronteranno domenica 18 febbraio pomeriggio in un confronto a sei per la retrocessione: il, 19° in classifica, ospiterà l’, 20° in classifica. Ilha raccolto solo 13 punti nelle 24 partite di Liga disputate in questa stagione, mentre l’è in fondo alla classifica con sette punti, e gli ospiti sono ancora in attesa della loro prima vittoria in campionato. Il calcio di inizio divsè previsto alle 16:15 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreIl, in vantaggio per 2-1 e 3-2 sul Barcellona nello scorso fine settimana, ha dovuto accettare una parte del bottino in un ...