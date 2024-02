Lontanissimo un claudicante Tiger Woods, 49° con 72 (+1). 'Non ho certo mostrato regolarità in campo, lavorerò duro per migliorare. La mia schiena ormai è fusa e il mio corpo dolorante. Ma c'era da

Golf: Tiger Woods si ritira dal Genesis, sui social si chiedono chiarimenti (Di sabato 17 febbraio 2024) Tiger Woods si ritira dal 'Genesis Invitational', lasciando il torneo per via di 'una malattia' come spiega il comunicato ufficiale. Il Golfista aveva già accusato degli spasmi alla schiena durante il primo giro. L'evento perde così uno dei protagonisti più attesi, che si ferma per un nuovo stop dopo già dieci mesi di assenza. Sui social, gli utenti si scatenano e cercano risposte: "Vogliamo chiarimenti" scrive qualcuno, mentre sono diversi i diretti: "E' finito". SportFace.

